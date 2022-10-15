Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor mağlubiyeti sonrası konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"SORUNUMUZ DEVAM ETTİ!"

"9. maç, 6. deplasman! Deplasmanda ilk kez kaybettik, üzüldük. İlk yarıdaki oyun, bizim kalitemizde değildi. Dikine doğru oynamakta zorlandık. Yavaş ve yana oynadık. Dik oynadığımızda pozisyon bulduk. Bizim kalitemizdeki bir takımın oyununu oynamadık. Bitiricilik sorunu devam etti. Orta kalitesi, topu kendi arkadaşımızla buluşturma... Bu sorunlar ortaya çıktı."

"HAKEMLERDEN YORULDUK"

"El pozisyonu vardı. Ancak VAR, Türkiye'de yine çalışmadığını ortaya koydu. Mevcut düzendeki VAR hakemleri yetersiz ve tehlikeli. Golümüz VAR'dan döndü. Ancak rakip ceza sahasında elle oynama da penaltı. Orta hakem uyarılmalıydı. Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk."

"HAKEM ATAMALARI SİNİR ETMEK İÇİN"

"Hakem atamaları, sadece Galatasaray'ı sinir etmek için yapılıyor. Arda Kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlu... Bunda artık kötü niyet arıyorum."

"TÜRK FUTBOLUNUN SIKINTISI"

"İkinci yarı uzatma süresi... Kaleciye bir sarı kart bile çıkmadı. Türk futbolunun en büyük sıkıntısı hakemler! Bugün bir kez daha ortaya çıktı. VAR sistemi kötü çalışıyor, tekrar gördük."

"YILLARDIR HAKKIMIZ YENİYOR"

"Türkiye'de Galatasaray'ın hakkı yıllardır yeniliyor. İyi değildik, altını çizeyim ama VAR hakemlerinin oyuna etkisi üzücüydü."

YILDIZLARIN PERFORMANSINA ELEŞTİRİ

"Bu tarz kaliteli oyuncuların top kaybetmemesi gerekir. Son 1 ayda 2. maçımızı oynadık. Bu bizi olumsuz etkiledi. Ara vermek bazen devamlılık anlamında sıkıntıya yol açıyor. Bugünkü oyun için bunu söyleyebilirim."

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ!"

"Galatasaray taraftarı merak etmesin! Daha ligin 10. haftası, şampiyonluk yolunda yara aldık ama tedavi edeceğiz. Bize güvensinler, oyuncularımıza güvensinler. Tekrar aynı havayı yakalayacağız. Kritik bir maçtı ama etkilenmeyeceğiz. Şampiyonluk inancımızdan vazgeçmeyeceğiz ama daha iyi oynayacağız. Bunun için çalışacağız."

"VAR SİSTEMİ İŞLEMİYOR"

"VAR'dan her hafta şikayet eden hakemler var. Bu VAR hakemleri istenildiği gibi kullanılmaya başlandı. Bundan en çok etkilenen Galatasaray! Galatasaray'a karşı bir oluşum var! Bunu net şekilde görüyoruz! Barış Alper Yılmaz'ın elini görüyorsunuz, o zaman penaltı da göreceksiniz. Sacha Boey'in ayağına gelen darbeyi de göreceksiniz. Görmüyorsanız, bu işi yapmayacaksınız. Bu çocuk oyuncağı değil! Başarısızlıkta herkes hesap veriyor... VAR sistemi işlemiyor, bunu bir kez daha gördük."