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Spor

Okan Buruk aynı 11'le sahaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yapılan son Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

AA21 Ocak 2025 Salı 18:54 - Güncelleme:
Okan Buruk aynı 11'le sahaya çıktı
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de henüz puanı olmayan Dinamo Kiev'i RAMS Park'ta konuk etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının ilk 11'ini koruyarak müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torrerira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Berat Luş, Recep Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

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