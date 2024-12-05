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Spor

Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'dan vazgeçmiyor

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da bu sezon en fazla forma giyen isimlerden birisi Barış Alper Yılmaz oldu.

5 Aralık 2024 Perşembe 23:56 - Güncelleme:
Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'dan vazgeçmiyor
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Galatasaray, bu sezon tüm kulvarlarda 21 resmi maça çıktı. Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmaların tamamında forma giydi. Toplam 1646 dakika sahada kalan 24 yaşındaki oyuncu, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira'nın ardından en çok süre alan üçüncü futbolcu oldu.

Barış Alper, 21 maçın 12'sinde orijinal mevkisi olan hücum hattının kanatlarında görev yaptı. Milli futbolcu; 4 maçta 4'lü savunmanın sağında ve solunda, 5 karşılaşmada ise 5'li orta alanın sağında ve solunda forma giydi.

Bu pozisyon değişikliklerine rağmen Barış Alper, takımın en golcü oyuncularından biri konumunda... Bu sezon tüm kulvarlarda 6 gol atan 24 yaşındaki futbolcu, 9 gollü Victor Osimhen'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Barış Alper, 1 kez daha fileleri havalandırırsa en golcü sezonunu yakalayacak. Barış, geçen sezon 55 maçta forma giyerken 7 kez gol sevinci yaşamıştı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 11 de asist yapmıştı.

Ayrıca Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde ciddi bir iyileştirme yapacak.

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