Okan Buruk: ''Bayrağa yakışır şekilde oynayamadık''

05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:48 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:48

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag'a 3-0 mağlup olarak veda ettikleri UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesi sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

3-0'lık yenilgiyi değerlendiren Okan Buruk, "Maçtan önce de söylemiştim. Gol atmak için oynamamız gerekiyordu. Golü bulmamız gerekiyordu. Erken yediğimiz gol moralimizi bozdu, rakibi yükseltti. 1-1'i bulabilirdik. İkinci yarının başında zaman zaman buna sağladık ama ikinci golü yedik. İkinci golden sonra da pozisyona girmeye çalıştık. Ancak, üçüncü golü de yeyince istediğimiz olmadı. Biz burada ülkemiz için oynuyorduk. Mağlubiyetten ötürü üzgünüm. Oyuncularım, zor bir sezonun ardından ellerinden geleni yapmaya çalıştılar, olmadı. Rakip daha konsantreydi, daha çok mücadele etti. Erken de gol buldular, oyunumuzu bozdu ama oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sezon boyunca mücadele ettiler, şampiyon oldular, çeyrek final kapısına kadar geldiler. Temsil ettiğimiz bir bayrak vardı, buna yakışır şekilde oynayamadık." ifadelerini kullandı.

"TAKIM OYUNUNU ONLAR İYİ OYNADI"



İrfan Can ve Crivelli'nin oyundan alınmalarıyla alakalı olarak Okan Buruk, "Bireysel olarak değil, takım olarak istediğimiz oyunu oturtamadık. Direkt 1-2 oyuncu üzerinden değil, sorumlusu benim bu maçın. Oyunu oturtamamak, yediğimiz goller, bütün hepsi benim çıkarttığım 11. Değişiklikler benim yaptığım şeyler. Oyuncular en iyisini yapmaya çalıştı ama olmadı. Koşarak bizi çok bozan bir takımdı. 3. gol bizi maçın dışına itti. 3. golden sonra da değişiklikler yaptık ama istediğimiz gibi olmadı. İstediğimiz oyunu oynayamamak... Böyle bir sezonda devam etmek zordu. Biz kalitemizle daha iyi şeylerle yapabilirdik. Kalitemizi sahaya yansıtamadık. Takım oyununu onlar daha iyi oynadı ve kazandı." yorumunu yaptı.

"ÇOK DA GENÇ BİR TAKIM DEĞİLİZ"

Rehavet ile ilgili gelen soruya Okan Buruk, "Tabii ki zor bir sezon oldu. Rakibimize göre daha yaşlı bir takımız. hafta içerisinde takımımı daha iyi görmüştüm. Zor bir dönem. Sezon bitmiş, ağustosun ortası. Çok da genç bir takım değiliz. Hafta içinde gördüğümüz istek, arzu, kaliteyi bugün sahada göremedik. Şampiyonluk sonrası verdiğimiz ara, 3-4 günlük aralar verdik ama bazen istediğiniz gibi geri dönmüyorsunuz. Ligin sonu olması biraz daha zorladı bizi." diyerek sözlerini noktaladı.