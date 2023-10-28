Okan Buruk: Benim için çok önemli

Okan Buruk, "Hepimiz heyecan doluyuz. Yarın Cumhuriyet'in 100. yılı. Türk vatandaşı olarak bunu kutlamamız ve bunun değerini bilmemiz gereken bir gün. Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Başarılı teknik adam, açıklamalarını, "Rizespor sezona iyi başladı. Yine İlhan Palut iyi işler yapıyor. Rize'de görev yaptım, benim için önemli bir yer. Onlar, beni seviyor. Ben de onları seviyorum. Şampiyonluk yolunda konsantrasyon eksikliğine, maç seçmeye yer yok. Amacımız kazanmak. Rizespor'un planları olacak, onlara cevap vermemiz gerekiyor. Bitiricilik anlamında iyi işler yaparsak, oyun daha değerli hal alacak." sözleriyle tamamladı.