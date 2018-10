Okan Buruk: Biri kupa iki lig olmak üzere üç deplasman maçına çıkacağız

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş'ın konuğu olacak Çaykur Rizespor bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buruk, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, “Her maça üç puan beklentisi ile çıkıyoruz. Rakibimizin beklentileri gibi bizimde beklentimiz var. Elbette ki güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceğiz" dedi.

"SAKAT VE CEZALI OYUNCULARIN YOKLUĞUNU HİSSEDİYORUZ"

Son oynadıkları Konyaspor maçında önemli eksikleri olduğunu ve bu eksikliklerin Beşiktaş maçında da sahada yer alamayacağını belirten Okan Buruk, “Kadro sayımız bazı bölgelerde sakat ve cezalılarla az noktada. Bu oyuncularımızın eksikliğini hissediyoruz. Kullanabileceğimiz direk birkaç oyuncumuz var. Ama özellikle hücum hattında zaten az seçeneğe sahibiz. Konyaspor maçında çok iyi mi oynadık, oynamadık. Maça iyi başlamadık, sonra oyunu dengeledik, gol bulduk. Rakip önemli ayaklara sahipti. Bir ara 6-7 hücumcu ile oynadılar. Buna rağmen çok pozisyon vermedik rakibe. İkinci gol atamadık ama kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirdik. Bu puan bize ileriye dönük bakıldığında bize avantaj sağlayacaktır. Şimdi ise zor bir rakibe karşı deplasmana gideceğiz. Bu maça hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARKA ARKAYA ÜÇ DEPLASMAN MAÇIMIZ VAR"

Arka arkaya üç deplasman maçına çıkacaklarına dikkat çeken Buruk, “Biri kupa iki lig olmak üzere üç deplasman maçına çıkacağız. Cezalı olan oyuncumuz Saadane Beşiktaş maçı ile geri dönüyor. Beşiktaş ile Pazartesi, kupada Sariyer ile Perşembe ve ardından yine deplasmanda Göztepe maçında Pazartesi günü karşılaşacağız. Bu süreçte geri dönen oyuncularımız olacak. Her maça aynı düşünce ile çıkıyoruz. Eksiklerimiz olmasına rağmen güçlü bir takımız. Beşiktaş’ta güçlü bir rakip. Avrupa da maçı var. Onu takip edeceğiz. Sonrasında bize karşı sahaya çıkacak on biri tahmin edeceğiz. İnşallah bu haftaki çalışmalarımızı sahaya yansıtırız. Her maça üç puan beklentisi ile çıkacağız. Rakibimizin beklentileri gibi bizimde beklentimiz var. Elbette ki güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. En iyisini yapacağımıza inanıyorum. Oyuncularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.