Okan Buruk: Biz de elimizden geldiğince gençlere şans veriyoruz ve Galatasaray formasının değerini anlatıyoruz

Sarı-kırmızılı kulübün 1985 yılındaki altyapı seçmelerine girerek akademiye alınan Okan Buruk, uzun yıllar A takım formasını terletti. 12 yaşında girdiği kulüpte 37 yıl aradan sonra teknik direktörlüğe getirilen Buruk, kendisi gibi altyapıda forma giyen gençlere büyük önem veriyor.

FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da gerçekleştirilen kampa Galatasaray Futbol Akademisi'nden yetişen 15 futbolcuyu getiren 49 yaşındaki teknik adam, bu oyuncularla bir araya geldi.

Gençlerle ilgili açıklama yapan Buruk, Galatasaray kültüründe altyapının önemine dikkati çekerek, "Galatasaray'ın en büyük mirası her zaman altyapısı olmuştur. Biz de elimizden geldiğince gençlere şans veriyoruz ve Galatasaray formasının değerini anlatıyoruz. Umuyorum ki buradaki birçok oyuncuyu ileride Galatasaray'ın başarılarında pay sahibi olarak görürüz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Antalya kampında akademiden yetişen Yunus Akgün, Jankat Yılmaz, Atakan Ordu, Emin Bayram, Ali Turap Bülbül, Emirhan Kayar, Beknaz Almazbekov, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman, Metehan Baltacı ve Enes Emre Büyük yer alıyor.