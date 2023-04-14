Okan Buruk: Biz öndeyiz, rakiplere bakmıyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor karşılaşmasının ardından konuştu.

"6-0 CİDDİ BİR BAŞARI"

"11'e 11 giderken çok net pozisyonlar bulduk. Doğru oynadık. 11'e 10'dan sonra rakip çekildi. Burada muhteşem taraftar var. Bu takımı itiyorlar, gücümüzü arttırıyorlar. Onlar da muhteşemdi. Bu da önemliydi. Sonuca hiç bakmadık, bu da güzeldi. Kaçırdığımız goller var. Doğru bir galibiyet oldu. Kayserispor gibi oyun olarak güçlü takımı 6-0'la geçmek ciddi bir başarı. Alanyaspor maçına hazırlanacağız."

"ANA REKOR ŞAMPİYONLUK"

"Rekor düşünmüyoruz, maç maç gidiyoruz. Ana rekor şampiyonluk! Hep şampiyonluk üzerine odaklandık! Maç kazandıkça, rekorlar kırılıyor. Ancak ana hedef bu değil, şampiyonluk. Her maç bir final. Önümüzdeki iki maçta bu performansı devam ettirmek, şampiyonluk yolunda avantajlı gitmek istiyoruz. Arkamıza bakmak istemiyoruz."

"ÖNDEYİZ, RAKİPLERE BAKMIYORUZ"

"Biz öndeyiz, rakiplere bakmıyoruz. Kazandığımız zaman şampiyonuz. Arkamızdan gelen iki iyi rakibimiz var. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile maçlarımız var. Bu yarış sürmese bile, Galatasaray'ın hedefi yine tüm maçları kazanmak olacak. Puan kaybetmesini beklediğimiz takım yok! Ana amacımız kazanmak, maç kazanınca zaten şampiyon oluyoruz."