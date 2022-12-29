Okan Buruk: Bize bilgi geldi, ofsayt olduğunu söylediler

Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor galibiyeti sonrası şampiyonluk yarışı ve hakem kararları hakkında konuştu.

İşte Okan Buruk'un sözleri:

"SAYILMAYAN GOLDE KORKTUK!"

"Böyle bir sahada oyun planından bahsedemeyiz. Resmen tarlada oynadık. Oyunun belli bölümlerinde pas yapmaya çalıştık. Sahanın pas yapılabilecek yerlerinde pas yapmaya gayret ettik. Gomis'in golü olsa 2-0 bizi rahatlatırdı. İkinci yarıda rakibimiz 90 dakika uzun top oynadı. Yatabare gibi bir oyuncularının olması avantajdı. 1-0'dan sonra net pozisyon vermesek de ilk sayılmayan golde korktuk."

"OFSAYTMIŞ, BİZE BİLGİ GELDİ"

"Hakemin ofsayt kararı olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir bilgi bize geldi. Yerde yatan oyuncumuz varken hakem oyunu durdurmadı. Sergio, oyunu durdurmak için faul yapıp cezalı duruma düştü. Enteresandı. Pozisyonu seyredemedik ama ofsayt olduğunu söylediler."

"SON DAKİKA DA OFSAYT"

"Son dakikadaki pozisyonda da ofsayt olduğu kararı verildi. Gitti, geldi, 2-1'lik galibiyet oldu. Bu kadar çok mücadele edip kazandığımız için haklı bir sevinç yaşıyoruz."

"ŞAMPİYONLUK YOLUNU YÜRÜYORUZ"

"Sakatlık yaşamadığımız için mutluyuz. Bizimle olan taraftarımızla galibiyeti kutladık. Yeni yıla lider giriyoruz. Hedefimiz bunu devam ettirmek. Yine cezalılarımız var. Bu dönem tam takım olarak toparlanamadan gidiyor. Tüm oyuncularıma güveniyorum. Bu oyuncularla şampiyonluk yolunu yürüyoruz."

"ICARDI'Yİ TAKİP EDİYORUZ"

"Mauro Icardi'nin testleri yapılacak. 4 haftalık süre oldu. Icardi'yi en hazır şekilde sahaya sürmek istiyoruz. Sakatlığının tekrarlanması en kötü şey. Programı gün gün takip ediyoruz. Önümüzde 6 gün var. Net kararı o zaman vereceğiz."