Okan Buruk: Bu ligin lokomotifi Galatasaray

Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın hocası, "Büyük Galatasaray taraftarına, onlarla birlikte çıktığımız yolda, oyuncuların performansıyla, yönetimin, bizim hepimizin çalışmasıyla oldu. Sokaklarda Galatasaray bayrağı görmek, sevgi görmek, kutlamalar... Tüylerimiz diken diken. Biz bunu hayal ediyorduk. Fenerbahçe maçını kazanmak için oynayacağız. Fenerbahçe ligin başarılı takımlarından, Beşiktaş ile ikincilik yarışında. Biz de kadroda değişiklikler yaptık. Çok büyük bir emek var, sonu şampiyonluk oldu. Bunu derbi galibiyetiyle birleştirmek istiyoruz." dedi.

Galatasaray'ın başarılı teknik patronu, "Bu ligin lokomotifi Galatasaray. Her maçta stadyumu doldurdu taraftarımız. Onlarla birlikte çok daha iyi maçlar çıkarıyoruz. Tamamen dolu bir stadyum. Tekrardan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum, inanılmaz destek verdiler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.