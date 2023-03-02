Okan Buruk ''Buraya kadar'' dedi! Galatasaray'da yıldız ismin bileti kesildi, yollar ayrılıyor

Bu sezon şampiyonluk için yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da gidecek isimler de belli olmaya başladı. Galatasaray'da yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Juan Mata ile yolları ayırma kararı aldı.

GALATASARAY'DA TRANSFER MESAİSİ SÜRÜYOR

Sezon başında yaptığı yıldız transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, ara transferde de hızını kesmedi. Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu da transfer ederek kadrosuna takviyede bulundu.

OKAN BURUK'TAN AYRILIK KARARI

Galatasaray'da gelen isimlerin haricinde takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Juan Mata için ayrılık kararı aldı.

SEZON SONUNDA GİDECEK

Geçtiğimiz yaz transfer edilen Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar, İspanyol oyuncunun 1 yıllık opsiyonunu kullanmayarak sezon sonunda yolları ayırmaya hazırlanıyor.

FAZLA SÜRE ALAMADI

Juan Mata, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 12 resmi maçta forma giydi ve bunların yalnızca 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 422 süre alan 34 yaşındaki İspanyol yıldız, 3 gol ve 2 asistle skora etki etti.