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Spor

Okan Buruk: Buraya kazanmak için geldik

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

30 Nisan 2023 Pazar 18:49 - Güncelleme:
Okan Buruk: Buraya kazanmak için geldik
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Çok önemli bir maç. Bir derbi oynayacağız. Bunun günlerdir üzerimizde heyecan var. Güzel bir zemin, güzel bir stadyum, güzel bir ambiyans. Kendi stadımız olsa bile bizim gibi oyunculara sahip takımların isteğini artırır. Rakibin kendi seyircisi önünde baskıyla başlayabileceğini düşünüyoruz. Maç başlangıcı çok önemli. İki takım formda. Beklenen 11'ler sahada. İyi bir futbol insanların beklentisi. Önce buna cevap vereceğiz. Sonra biz de kazanmaya geldik, rakibimiz de kazanmak isteyecek. Amacımız bundan önceki maçlarda olduğu gibi kazanmak. Kazanmak için çıkacağız, kazanmak için oynayacağız. Ümit ettiğimiz, hayal ettiğimiz gibi, kafamızda yaşadığımız gibi umarım oyunumuzu sahaya aktarırız." dedi.

Genç teknik adam, sözlerine, "Kenar ortalarında 1 ve 2 Galatasaray ile Beşiktaş. İçeride Cenk Tosun, Aboubakar gibi iki santrforu var. Ana düşüncemiz kendi oyunumuzu oynamak ve rakibin iyi yanlarına önlem almak. Analiz ettik, anlattık, çalıştık. Oyuncularım üstesinden gelmeye çalışacak. İyi bir takımız, ligin lideriyiz. Buraya kazanmak için geldik." ifadeleriyle devam etti.

Okan Buruk, son olarak, "Belki bizim tarafımızdan değil de daha önceki maçlara bakılarak Barış Alper tercihi üzerinde insanlar durdu. Rashica son haftalarda çok formda. Önde bir uyum var. Son 3 maçta 13 gol attık. Ön taraftaki üretkenliği devam ettirmek istiyoruz. Dubois ve Kazımcan, sol beke koysak katkı verecek oyuncular. Türk sayımıza bakınca en doğru tercih Adekugbe diye düşündük. Başlangıç 11'imiz var ama devam edecek de bir 11'imiz var. Hepsi istekleri, hepsi hazır. Başlayan 11 gibi, dışarıdaki oyuncularıma da çok güveniyorum." diye konuştu.

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