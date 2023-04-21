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Spor

Okan Buruk: Bütün taraftarlarımızın takımımızın yanında olmasını bekliyorum

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçım hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

IHA21 Nisan 2023 Cuma 22:02 - Güncelleme:
Okan Buruk: Bütün taraftarlarımızın takımımızın yanında olmasını bekliyorum
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçından galibiyetle ayrılarak üçüncü bayramı aynı gün içinde yaşamak istediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk bu akşam yapılan antrenman öncesi GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Buruk, İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Önemli, güzel bir ayı geride bıraktık ve devamında da iki tane bayram birleşti. 23 Nisan da bizim için gerçekten çok önemli ve çok değerli bayram. Bu iki bayramın bir arada olması, bizim de maçımızın olması taraftarımızla, aile ve sevdiklerimizle buluşmamız bizim için çok önemli. Hem bizim için hem de taraftarımız için ekstra bir motivasyon. Ben inşallah bu iki bayramı galibiyetle birlikte üçüncü bir bayram olarak aynı gün içinde yaşamayı diliyorum. Bütün taraftarlarımızın takımımızın yanında olmasını bekliyorum. Tekrar herkesin Ramazan Bayramı'nı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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