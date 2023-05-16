Okan Buruk: Çok fazla söylenecek söz olmuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçı öncesi konuştu.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Artık aslında belli bir yere geldikten sonra çok fazla söylenecek söz olmuyor. Aynı disiplin, aynı konsantrasyon ile sahada olacağız. Bugün zor bir karşılaşma. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. Güzel bir atmosfer var. Her şey maç için ideal." dedi.

Kazanmak istediklerini söyleyen genç çalıştırıcı, "Amacımız kazanmak. Her maçı kazandıktan sonra bir sonraki maçı hedef seçmeliyiz. Yine bizimle birlikte olacak seyircimiz. İlk amacımız bugünkü maçı kazanmak. Sacha Boey cezalı, onun dışında kadromuzda bir sıkıntı yok. Tam kadro sahadayız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca "Geçen hafta rakibimize çok net pozisyonlar vermesek de 1-0 gibi skorlar her zaman sonuçlar her zaman riskli olur. Bizim için en önemli şey bu maçlarda skor üretmek. Bugün rakibimizin de son haftalarda daha çok topu rakibe verdiğini ve iyi savunma yaptığını görüyoruz. Geçişleri kullandığını düşünüyoruz. İlk maçta bize önde de baskı yapmışlardı. İkisi de olabilir bugün. İkisine de hazırlandık. Ama kalitemiz, isteğimiz, konsantrasyonumuz, fiziksel ve mental olarak çok iyi durumdayız. Bunu sahaya en iyi şekilde yansıtmak zorundayız" diye konuştu.