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Spor

Okan Buruk: Çok istedik ve kazandık

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Türkiye Kupası zaferi sonrası açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, kupayı çok istediklerini ve kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Haber Merkezi15 Mayıs 2025 Perşembe 00:29 - Güncelleme:
Okan Buruk: Çok istedik ve kazandık
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor finalinin ardından konuştu.

Okan Buruk, "Çok mutluyuz. Kupa da bizim için önemliydi. İki takımı ve seyircileri tebrik etmek gerekiyor. Bu atmosferde oyuncular da kupaya daha çok odaklandı. Biz kazandık ama Trabzonspor da büyük emek verdi. Onları tebrik ediyorum. Maçın geneline bakınca önemli bir üstünlük kurduk. Önemli bir gece bizim için. Bu kupayı kazanmak çok önemli ve değerli. Önemli bir emek sarf ediyoruz oyuncularımla birlikte. Onlara teşekkür etmek istiyoruz. Taraftarımız bizimle birlikteydi. Maçtan sonra bizimleydiler. Bu moralle İstanbul'a gitmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Kazanan takım olmak çok gurur verici. Başkanımıza, yöneticilerimize hayırlı olsun. Onların da büyük emekleri var. Şimdi hedefimiz şampiyonluğumuzu ilan etmek. Çok mutluyuz. Bu kupa bize ekstra motivasyon oldu." ifadeleri kullanıldı.

"ÇOK İSTEDİK VE KAZANDIK"

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda gruptan fair-play kuralı ile çıktığı ve Konyaspor maçındaki futbolculara 0-0 işareti yapması hatırlatılan Okan Buruk, İlk 3 maçtaki grup bölümünde orada çok rotasyon yaptık. Çok oyuncuya şans verdik. Çok yoğun bir fikstürden geldik. Bu sene oynadığımız maç sayısı inanılmaz fazla. Burada Gaziantep maçındaydık ve Boluspor maçına gidecektik. Kiminle oynayacağız diye düşünüyorduk. Oralardan, 0-0'lık maç, orada da çok üstün oynamıştık. Öbür maçın berabere bitmesi, bizim maçta da bu kuralı biliyorduk. Bazı oyuncularımız elendik diye düşündü, turu geçtiğimiz bile bilmiyorlardı. Bu stratejik bir şey." sözlerini sarf etti.

"FENERBAHÇE DEPLASMANI..."

Başarılı teknik adam sözlerine, "Fenerbahçe deplasmanı, orada kazandığımız galibiyet, Konyaspor deplasmanı, buradaki oyun, çok istedik ve kazandık. Türkiye Kupası çok değerli ama belirli yerlerde çok fazla oyuncu değiştirdik. Sonunda hem gençlere şans vermiş olduk hem de kupayı kazanmış olduk. Tekrar bu kupayı kazanmak mutluluk verici ama Trabzonspor'un emeğini de unutmamak lazım. Bundan sonraki maçlarda onlara da başarılar." diye devam etti.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Okan Buruk, şampiyonluk için, "Pazar günü oynayacağız. Oynamadan kazanamıyorsunuz. İlk amacımız pazar günü şampiyon olmak."

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