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Spor

Okan Buruk: ''Crivelli'nin görüntüsü kötü''

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, FC Kopenhag maçı sonrasında konuştu.

12 Mart 2020 Perşembe 23:19 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 23:19
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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, FC Kopenhag'ı 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Okan Buruk, "Değerli bir galibiyet oldu. İnşallah bu galibiyet bizi istediğimiz yerde tutacak. İnşallah turu da geçer ve bu galibiyetin değerini daha iyi anlarız. Kopenhag çok pozisyona girmedi ama biz de çok pozisyon vermedi. 7 şut atmışız, kendi standartımızın altında. Penaltı ile kazandık, amacımız gol yemeden kazanmaktı ve bunu başardık. 2. maç için önemli bir avantaj elde ettik. Bu takımın iç sahada neler yapabileceğini biliyoruz, gol yemeden kazanmak önemliydi." diye konuştu.

2. maç için görüşleri sorulan genç teknik adam, "Hem hücum yapmak zorunda da olacak bir takım olacak 2. maçta. O zaman kalesinde pozisyon verebilecek bir takım. Hücumda daha iyi işler yapabilirdik. İlk yarı 4-3-3 ile başlamıştık, 2. yarıda 4-4-2'ye döndük ve biraz paslarını kesmek, hücumda fazla aksiyon almak istedik. 2. yarıda rakibi daha da sıkıştırdık. 2. maç, rakibin bize gol atmaya çalışacağı maç olacak, daha iyi işler yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Sakatlanan Enzo Crivelli için konuşan Buruk, "Crivelli'nin arka adelesinde yırtık oluştu gibi gözüküyor, görüntüsü kötü. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kaçıracağını, milli maç arası sonrası dönebileceğini düşünüyorum." dedi.

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