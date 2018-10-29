Okan Buruk: Daha adil bir yönetim olsaydı maçın gidişatı farklı olabilirdi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yedikleri gollerde hatalar yaptıklarını belirten Buruk, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum maçın senaryosu ne olursa olsun. Her şey bizim için olumsuz gitti. Çok küçük 2 hata, 2 yediğimiz golde de 2 hata" diye konuştu.

9 kişi kalmalarının dirençlerini düşürdüğünü söyleyen teknik adam, "11'e 10 devam etseydi maç belki maça ortak olabilirdik ama sonra Bülent hoca yine devreye girdi ve Saadane'yi attı 2. sarı karttan" dedi.

Beşiktaş'a verilmeyen kartlar olduğunu ifade eden Buruk, "Belki bizim oyuncumuzun yaptığı da yanlış ama ilk yarıda gösterilmeyen kartlar var. Gösterilse onlar da 10 kişi kalacaktı. Deplasman takımıyız, bunun da baskısını hakem yaşıyor. Sahada kalan oyuncularımın mücadelelerinden memnunum. Daha adil bir yönetim olsaydı maçın gidişatı farklı olabilirdi" diyerek sözlerini noktaladı.