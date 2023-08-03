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Spor

Okan Buruk: Daha güçlü olacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncuların henüz hazır olmadığını ifade eden Buruk, 'Tam takım değiliz. Turu geçmek önemliydi. Daha güçlü olacağız.' dedi.

3 Ağustos 2023 Perşembe 00:26 - Güncelleme:
Okan Buruk: Daha güçlü olacağız
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Bol pozisyon deyince ikinci golü bir türlü atamadık. Atamayınca rakip de dizilişini bozmadı. Rakibin bekleyeceğini düşünüyorduk ama ilk maça göre 10 kişi beklediler. İlk maç en azından 1 kişi ileride bekliyordu. 24 hafta oynamışlar, fiziksel olarak bizden daha iyiler. Bizden kendi becerilerimizden daha az iş yapınca zor oldu. Kenardan toplar getirdik. İkinci golü bulup maçı bitirmemiz lazım. Rakibimize 2 tehlikeli pozisyon verdik, korkuttu."

"DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

"Tam takım değiliz. Turu geçmek önemliydi. Bazı oyuncular geç katıldı. Az süre geçirmiş oyuncular var. Bu turu geçmek önemliydi. Hedefimiz bir sonraki tur. Daha hazır olacağız, daha çok oynayacağız. Torreira tam idmanlara başlıyor yarın. Icardi ve Zaha bizle beraber olacak. Zaniolo sakatlığından dolayı yoktu. Daha güçlü bir kadro olacağız. Bu da oyuna yansıyacak."

"KARARIMIZI VERECEĞİZ"

"Morutan olumlu işler yaptı. Ona forma şansları veriyoruz. Bugün ilk girdiği bölümde daha iyiydi, sonra bir iki top kaybı yaptı ama genel olarak iyiydi. Onla ilgili kararımızı vereceğiz. İleriye dönük bir karar olacak."

KEREM DEMİRBAY

"Kerem Demirbay bir sonraki turda bizle olacak. Çeşitli bölgelere net katkı sağlayacak oyuncu olursa olacak. Şu an hedefimiz bir sonraki tura bu kadroyla girmek..."

"MUHTEŞEM BİR GOL ATTI"

"Muhteşem gol attı Mertens. Havadan gitti ve direkt havadan ağlarla buluştu. Dün antrenmanda çalıştık. Mertens, Sergio'ya atmıştı. Ödül alabilir bu gol!"

"İYİ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"

"Dün Ljubljana maçını izledik. Bugün oynadığımız rakibe kıyasla daha üretken bir takım olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hedefimiz kesintisiz şekilde yolumuza devam etmek."

"KONDİSYON KAZANDIRIYOR"

"Her maç bize bir kondisyon kazandırıyor. 4. haftadayız şu anda, normalde 5-6 haftadan sonra böyle maçlara çıkmak daha sağlıklı oluyor."

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