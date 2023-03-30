Okan Buruk: Derbi bizi ilgilendirmiyor, yapmamız gereken önümüzdeki maçlara bakmak

Teknik direktör Okan Buruk, takımından ligin 27. haftası oynanacak olan Adana Demirspor maçı için tam konsantre isterken; yaşanan yenilginin bir kırgınlık yaratmamasını sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda Adana Demirspor karşısında alınacak galibiyet ile yeni bir seriye başlayabileceklerine inandığını söyledi.

Buruk, bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yanı sıra şampiyonluk yolunda rakiplerinin alacağı sonuçlara dikkat etmemeleri gerektiğini söyledi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Derbinin sonucu bizi ilgilendirmiyor. Bizim yapmamız gereken, önümüzdeki maçlara bakmak. Şampiyonluk için avantajlı konumda olan biziz. Bu yüzden rakiplerimizin alacağı sonuçlara bakmadan önümüze bakmalıyız. Tek yapmamız gereken kazanmak."