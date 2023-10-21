Ligde ve Avrupa'da doludizgin yoluna devam eden Galatasaray'da oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk, evlerinde oynayacakları maçta Beşiktaş'ı da devirmeyi planlıyor.

"YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"

Beşiktaş'ın moral bulmak için bu maçı hedef olarak seçeceğini söyleyen Buruk, öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak, yenemeyeceğimiz takım yok. Manchester United maçındaki pes etmeyen takımı her zaman sahada görmek istiyorum" dedi.

ÖNCE KARTAL SONRA BAYERN

Florya'da önceki gün kendisine yapılan 50. yaş günü kutlamasını hatırlatan Okan Buruk "Bana vereceğiniz en büyük hediye sezon sonundaki şampiyonluk kupası olacaktır. Bir pastayla geçiştiremezsiniz" diye takıldı. Oyuncular da şampiyonluk sözü verdi.

"KAYIPSIZ DEVAM ETMELİYİZ"

Derbi sonrasında Bayern Münih ile oynayacaklarını hatırlatan Buruk "Bu iki maç bizim gidişatımızı doğrudan etkileyecek. Hem ligde hem de Avrupa'da kayıpsız yola devam etmeliyiz" diye konuştu.