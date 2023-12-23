Galatasaray, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla, Fenerbahçe deplasmanına yönelik ilk taktik provasını gerçekleştirdi. Zirve yarışında ezeli rakibine puan kaptırmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, hedefi yine "Kadıköy'de 3 puan" olarak belirledi. Öğrencileriyle de bir motivasyon toplantısı yapan Aslan'ın hocası, açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: 3 İSMAİL KARTAL: 2



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 6 resmi maçta karşı karşıya geldi. Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırırken, Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başındaydı. Buruk'un takımları 3 kez, Kartal'ın ekipleri de 2 defa sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 mücadele ise berabere sona erdi. Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar 10, İsmail Kartal'ın yönettiği ekipler ise 9 gol sevinci yaşadı. İki teknik adam en son 1 Kasım 2020'de karşılaştı. Okan Buruk'un Başakşehir'i, İsmail Kartal'ın da Konyaspor'unu 2-1'lik skorla yendi.

'YİNE BÖYLE OLACAK'



Öğrencileriyle de bir motivasyon toplantısı yapan Okan Buruk, "Sahada tüm organizasyonumuz, düşüncemiz kazanmak üzerine olacak. Geçen yıl bunu başardık, yine başarabiliriz. Başka bir sonuç düşünmüyoruz. Bizim için artık iç saha dış saha fark etmiyor. Nasıl ki Manchester'da, Münih'te her yerde kendi baskılı, agresif oyunumuzu oynadık. Yine böyle olacak" ifadelerini kullandı.

ICARDİ'YE DESTEK İSTEDİ



Okan Buruk ayrıca son iki idmanda kanat oyuncularıyla özel olarak ilgilendi. Takımın golcüsü Icardi'nin yeterince beslenemediğini vurgulayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, Arjantinli yıldıza daha fazla top getirilmesini istiyor. Başarılı teknik adam, Fenerbahçe deplasmanında sahaya süreceği ilk 11 için ise son kararını henüz vermedi. Buruk, bu akşam yapılacak son idmanda derbi kadrosunu oyuncularına açıklayacak.