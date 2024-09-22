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Spor

Okan Buruk derbiyi değerlendirdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk derbi sonrası değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray taraftarına teşekkür eden Okan Buruk 'Fenerbahçe deplasmanında galibiyet çok önemli. Maçın başından sonuna kadar bizim için rahat bir maç oldu. ' dedi. İşte detaylar...

Akşam22 Eylül 2024 Pazar 09:11 - Güncelleme:
Okan Buruk derbiyi değerlendirdi!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe galibiyeti sonrası çok mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: Çok mutluyuz. Hem buraya gelen, dar bir alanda seslerini duyuran Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Derbi galibiyetleri çok önemli. Fenerbahçe deplasmanında galibiyet çok önemli. Maçın başından sonuna kadar bizim için rahat bir maç oldu. Top bizdeyken sahaya doğru yayıldığımızda pozisyonlar bulduk. Osimhen'in ayağına oynayabileceğimiz anlar vardı. Maçın son bölümünde rakibimizin atakları vardı."

KARTLAR DOĞRUYDU

Buruk, Mourinho'nun daha önce kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili ise "Son 2 senenin şampiyonu ve ligin en iyi kadrolarından birine karşı Mourinho'nun bu açıklamaları normal. Türkiye'yi tanımaya çalışıyor ve kendisine Türk futbolu nasıl anlatılıyor, bilemeyiz. Suçlamamak lazım. Sayın Mourinho ile maç öncesi ve sonrası tokalaştık. Gayet güzel şekilde ayrıldık. Sarı kartlar doğruydu. Penaltıda da bir değme var" dedi.

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