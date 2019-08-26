Okan Buruk, Edin Visca ile özel bir görüşme gerçekleştirecek

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2011-12 sezonunda Bosna Hersek’in Zeljeznicar takımından transfer edilen ve 8 yıldır Süper Lig’de oynadığı futbolla ayakta alkışlanan Edin Visca, Abdullah Avcı’nın gidişinden sonra kendisine gelemedi.

OKAN BURUK VİSCA'YA GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe karşısında bulduğu net gol pozisyonlarından yararlanamadığı gibi, saha içerisinde bir hayli moralsiz gözüken Visca’nın Abdullah Avcı’nın takımdan ayrılmasının yanı sıra yönetim tarafından transferine izin verilmediği için köprüleri attığı belirtilirken, yıldız futbolcuyla Okan Buruk’un özel bir görüşme yapacağı bildirildi.

Süper Lig’in en iyi yabancı futbolcuların başında gelen Edin Visca, Malatyaspor ve Fenerbahçe karşısında alışılagelmiş görüntüsünün uzağında kalırken, 29 yaşındaki Boşnak futbolcunun Olympiakos karşısında oynanan maçlarda da sergilediği performans hayal kırıklığı yaratmıştı.