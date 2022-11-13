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Spor

Okan Buruk en farklı galibiyetini aldı

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki en farklı galibiyeti aldı.

13 Kasım 2022 Pazar 00:51 - Güncelleme:
Okan Buruk en farklı galibiyetini aldı
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray, FIFA Dünya Kupası için verilen araya ikinci sırada girdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki en farklı galibiyeti, 7-0'lık skorla daha önce başında şampiyonluk yaşadığı Medipol Başakşehir karşısında aldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da en farklı mağlubiyetini bu karşılaşmada yaşadı.

Bu arada sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 4 sezon aradan sonra bir maçı 7-0'lık skorla kazandı. Galatasaray, en son 2017-2018 sezonunda 3 Mart 2018'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'u bu skorla yenmişti.

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