Okan Buruk: En zor gruptayız

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:54 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 19:54

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyunculardan Berkay Özcan, RB Leipzig ile karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Leipzig'in zorlu bir takım olduğunu belirten Buruk, "Avrupa'daki en formda takımlardan biri olan Leipzig'e karşı hem fiziksel, hem mental, hem de taktiksel anlamda yapabileceğimizin en iyisini yapacağız." dedi.

"ÜZERİMİZE BÜYÜK BİR SORUMLULUK DÜŞTÜ"



Ülke puanının kritik bir noktada olduğunu bildiklerini de söyleyen genç hoca, "Ülke puanı için, geçen sene de aynı şekilde mücadele ettik, bu sene de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Almanya ülke puanı olarak rahat ama Türkiye'nin son yıllarda Avrupa'da yaşadığı başarısızlıklar, bir sonraki yıl için Şampiyonlar Ligi katılımını tehdit ediyor ve üzerimize büyük bir sorumluluk düştü. En zor gruptayız, bu gruptan çok yüksek bir puanla çıkmak zor ancak üzerimize düşeni yapacağız. Oyuncularım ve ben, geçen seneki felsefenin aynısıyla bu sene de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

RB Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann için de görüşleri sorulan Okan Buruk, "Nagelsmann, yaşına rağmen gösterdiği performansla tüm dünyanın takdirini kazandı. Bunu sahadaki oyunda da görüyorsunuz. Kendi oyununu kabul ettiren, ona uygun oyuncularla oynayan bir takım. Çok iyi oyunculara sahip ama herkes iyi oyunculara sahip olabilir ancak herkes iyi oyuncuları oynatamaz. Hem iyi oyunculara sahip, hem de istediği gibi oynatıyor. Şu anda dünyadaki en başarılı teknik adamlar arasında onun adını ilk 3, ilk 5 arasında sayabiliriz." mesajını verdi.

BERKAY ÖZCAN: "HEDİYEMİZ GALİBİYET"

Basın toplantısında yer alan Berkay Özcan ise, "İnşallah Okan Buruk'a doğum günü hediyemiz galibiyet olur. Ondan ben genç oyuncu olarak çok şey öğreniyorum. İnşallah elimizden geleni yapacağız ve o galibiyeti, ona armağan edeceğiz" diye konuştu.