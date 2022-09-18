Okan Buruk, Fatih Terim'i geride bıraktı!

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi çehresini tamamen değiştirdi.



2021/2022 sezonu sonrası Olağanüstü Seçimli Genel kurul kararı alan sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek, Galatasaray'ın yeni başkanı seçildi.

Cimbom'da yeni yönetimin belli olması sonrası kulüp içerisindeki büyük değişim başladı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in yerine getirilen ancak bekleneni veremeyen Domenec Torrent ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılar takımı Başakşehir ile şampiyonluk yaşamış eski futbolcusu Okan Buruk'a emanet etti.

Buruk'un takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmalarına ağırlık veren yönetim, kadroyu büyük ölçüde yeniledi.

Cimbom; Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Mbaye Diagne ve Marcao gibi birçok isimle yollarını ayırdı.

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray; Dries Mertens, Mauro Icardi, Haris Seferovic, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi ses getiren transferlere imza attı.

Yıldız transferleriyle beklentileri artıran sarı-kırmızılılar, 2022/2023 sezonuna iyi bir giriş yapamadı.

İlk 4 maçından 7 puan çıkaran Aslan, bu süreçte sadece 2 gol attı.

Yeni sezondaki ilk 4 maç sonrası Okan Buruk'a yönelik eleştiriler artarken, sarı-kırmızılılar Gaziantep FK maçıyla birlikte adeta şaha kalktı.

Galatasaray, ligde çıktığı son 3 maçı da kazanarak zirveye ortak oldu.

HOCA GÜVEN TAZELEDİ

Galatasaray'ın başına geçtiğinde şüpheler olsa da Okan Buruk çalışkanlığı ve takıma hakimiyetiyle ön yargıları yıkmayı başardı.

FATİH TERİM'İ GERİDE BIRAKTI

Sarı-kırmızılı takımla yatıp kalkan genç çalıştırıcı, ilk 7 haftada 16 puan toplayarak eski hocası Fatih Terim'i geride bıraktı.

Bundan önceki en iyi performansı 2017-2018 sezonunda 7 haftada 19 puan toplayan Igor Tudor ortaya koymuştu.