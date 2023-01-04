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Spor

Okan Buruk: Fenerbahçe maçına kazanmaya gideceğiz

Süper Lig'in 17. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

4 Ocak 2023 Çarşamba 23:12 - Güncelleme:
Okan Buruk: Fenerbahçe maçına kazanmaya gideceğiz
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1'lik MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"GALATASARAY İYİ YOLDA"

"Hiçbir maç kolay değil. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremiyoruz, son maçlarda hata yapıyoruz. Bazen maçlarda fark açmamız gerekirken, açamıyoruz. Rakibin oyuna girmesine çok fazla izin verdik. İkinci yarının belli bölümlerinde pozisyon verdik. Dünya Kupası arası sonrası zor geçiyor. Fiziksel olarak aynı şeyi yakalayamadık. Çok fazla hastalık oldu. Kendimizi buluyoruz. Bu kadar olumsuzluk içerisinde maç kazanıyoruz. Galatasaray iyi yolda. Taraftar yine muhteşemdi."

"SAHA DIŞINDA HERKES MÜCADELE EDİYOR"

"Saha dışarısında herkes mücadele ediyor. Biz saha içerisinde kalıp, işimizi yapmaya çalışıyoruz."

"1 NUMARA OLMAYA DEVAM EDİYOR"

"Galatasaray taraftarı bu sene Türkiye'de en çok stadı dolduran taraftar. Galatasaray her zaman bu anlamda 1 numara olmaya devam ediyor. Biz de sahada onlar için mücadele ediyoruz. Saha dışında da herkesin bir mücadelesi var"

FENERBAHÇE İÇİN AÇIKLAMA

"Dört günlük bir süre var. Rakibimiz bizden bir gün önce oynadı. Bu maçlarda psikolojik olarak yapacağımız çok bir şey yok, oyuncularımız buna zaten uzun zamandır hazırlar. Fenerbahçe hocası da aynısını söyledi, bu tür maçlar iki takım için de 3 puan verilen maçlar. Fenerbahçe maçına kazanmaya gideceğiz. İnşallah güzel bir maç olur."

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