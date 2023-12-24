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Spor

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin zaafını buldu! Derbide yapılacakları tek tek anlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisine özel çalıştı. Rakibinin zaafını bulan deneyimli çalıştırıcı oyuncularına Fenerbahçe'nin merkezdeki eksiklerini değerlendirmeleri talimatı verdi. İşte detaylar...

Takvim24 Aralık 2023 Pazar 10:32 - Güncelleme:
Okan Buruk, Fenerbahçe'nin zaafını buldu! Derbide yapılacakları tek tek anlattı
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Haftaya 43 puan ve averajla 2. sırada giren Galatasaray'da Okan Buruk ve ekibi, derbide tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı.

TEK TEK ANLATTI

Rakiplerini hafta boyunca analiz eden ve hafta içinde bu konuları işleyen Okan Buruk, Fenerbahçe'yi yumuşak karnından vurmayı planlıyor. Sarı- Lacivertli takımda orta saha oyuncusu Fred ile savunmadaki kilit isimlerden Becao'nun oynayamayacak olmasını fırsat bilen Buruk, oyuncularından merkezden gol aramalarını istedi.

HÜCUM HAZIR

Rakıibinin zayıf noktasını iyi değerlendirmeyi düşünen deneyimli teknik adam orta sahayı da derbi maçta güçlü tutacak. Aslan'da Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi, derbi maçta gol yükünü çekip, skor arayacak.

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