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Spor

Okan Buruk, fırsat tepti!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ı da deplasmanda yenebilseydi sarı-kırmızılıların tarihinde bunu başaran ilk yerli teknik adam olacaktı.

Fanatik1 Mayıs 2023 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
Okan Buruk, fırsat tepti!
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Bu sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de, Beşiktaş'ı ise Nef Stadı'nda mağlup eden ve derbilerdeki hakimiyetiyle fark yaratan Galatasaray, Vodafone Park'ta durdu!

Sarıkırmızılılar, İcardi'nin golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen Saiss skoru eşitledi. İkinci devrede akın akın Galatasaray kalesine gelen Beşiktaş, Hadziahmetovic'le 2-1'i yakaladı.

Aslan, şampiyonluk yolundaki kritik derbiden puansız ayrılırken, Okan Buruk tarih yazma fırsatını kaçırdı. Öyle ki Cim Bom, Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ı da deplasmanda yenebilseydi, Okan Buruk bunu başaran ilk yerli hoca olarak Galatasaray tarihine geçecekti.

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Galatasaray'da daha önce aynı sezon içinde hem Beşiktaş'ı hem de Fenerbahçe'yi deplasmanda yenebilen 3 teknik adam vardı. Bu isimler; Brian Birch, Jupp Derwall ve Karl Heinz Feldkamp'ti. Aslan, bu sezonki son derbisini ligde bitime 1 hafta kala Nef Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacak.

Galatasaray, derbinin ikinci yarısına çok kötü başladı. Beşiktaş, üst üste pozisyonlar bulurken, Okan Buruk ise hamle yapmak için adeta 2. golü yemeyi bekledi. Hadziahmetovic'in golünün ardından Buruk, Oliveira ve Mertens'i çıkartıp Zaniolo ile Midtsjö'yü soktu. 71'de ise Barış Alper ve Dubois hamleleri geldi. Ancak Vodafone Park'ta sonuç değişmedi.

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