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Spor

Okan Buruk futbolcuları uyardı! Kaldırın kafanızı...

Başakşehir mağlubiyeti sonrası üzüntü yaşayan oyuncularını teselli eden genç hoca, takımın konsantrasyonunu korumak istiyor.

Sabah7 Nisan 2023 Cuma 10:40 - Güncelleme:
Okan Buruk futbolcuları uyardı! Kaldırın kafanızı...
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Okan Buruk, Başakşehir maçı sonrası büyük üzüntü yaşayan futbolcularına seslendi, uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 yenilerek çeyrek finalde kupaya veda eden Galatasaray için tek bir hedef kaldı. Süper Lig şampiyonluğu yolunda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde bulunan Cimbom, kalan 9 haftada şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışacak.

Başakşehir maçı sonrası hakem hatalarına isyan eden Buruk, takım olarak "Kızgın ve sinirli" olduklarını ifade eden teknik direktör Buruk, "Bazen her şeyde bir hayır vardır. Bardağın boş tarafına bakarsak bizim için bu tur önemliydi. Kupayı kazanmak istiyorduk. Bundan sonraki fikstürümüz bizim için daha iyi olacak. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz" diye konuştu.

Oyuncularının hakemlerin verdiği kararlara karşı büyük tepkileri olduğunu kaydeden sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Bu reaksiyonu da ligde daha güçlü bir takım olarak daha güçlü bir oyun olarak göstereceğiz. Gerektiğinde herkesi yenmek gerekiyor. Onlar da kızgınlar, sinirliler. Haftalardır yaşadıklarımızın karşısında kızgınlar, sinirliler.

"Bunu da futbol olarak daha olumlu bir şekilde sahaya koyacağımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı. Genel olarak oyuncularından mennun olduğunu ifade eden Buruk şöyle devam etti: İyi yoldayız. Ligde önde gidiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk yolunda da daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz."

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