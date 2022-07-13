Okan Buruk: Galatasaray formasıyla çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Yönetimimiz iyi niyetli bir şekilde Galatasaray'ın eksikliklerini tamamlamaya çalışıyor. Biz de takımımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Mağlubiyet alıyoruz, üzülüyoruz ama bunlar ölçü değil. Çok çalışacağız ve Galatasaray'ı hak ettiği yere getireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Mol Fehervar'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına mücadeleyi değerlendirdi.

Yüzde 100 olarak hazır olmadıklarını ifade eden Buruk, "Hazırlık döneminde oynadığımız ve oynayacağımız maçlar her şeyi net göstermiyor. Geldiğimizden beri hep çift antrenmanla hazırlandık. Oyuncularımızın bu anlamda yorgunlukları ve maç eksiklikleri var. Sturm Graz ve MOL Fehervar çok sayıda hazırlık maçı oynadı. Fiziksel olarak bize göre çok daha hazırlar. Kampın sonuna kadar yine çift antrenmanla çalışacağız. Fiziksel olarak yorgunluk var. Oyun içinde bu yorgunluğun da etkileri var. Yine bazı bölgelerde acele etmemiz, gereksiz top kayıpları... Yüzde 100 hazır değiliz. Bunları ölçü olarak almıyoruz ama Galatasaray formasıyla çıktığımız her maçı da kazanmak istiyoruz. Bu durumdan mutsuzum, bunu da oyuncularımıza aktaracağım. Onlar da mutsuz. Bundan sonraki maçlar bizim için daha farklı olacak." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ"

Orta sahaya Serigo Oliveira transferi yaptıklarını, ancak yine orta alana takviye yapmak istediklerini söyleyen Buruk, "Yine o bölgeye oyuncular almaya çalışıyoruz. Yönetimimiz bu görüşmeleri sürdürüyor. İyi niyetli bir şekilde Galatasaray'ın eksikliklerini tamamlamaya çalışıyorlar. Biz de takımımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Mağlubiyet alıyoruz, üzülüyoruz ama bunlar ölçü değil. Çok çalışacağız ve Galatasaray'ı hak ettiği yere getireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Özellikle bizim ülkemizde her şey karışmaya ve karıştırılmaya hazır. O yüzden birçok spekülasyon yapılabiliyor. Maç sonuçları da öyle değerlendirilebilir ama biz her şeyi görüyoruz. Saha içindeki enerjimizi görüyoruz. Burada 35 oyuncuyla beraberim. Altyapı oyuncularına da süre veriyoruz. Antrenman anlamında zorlandığımız bölümler oluyor. En kısa zamanda asıl kadromuzu belirleyip, daha iyi bir şekilde çalışmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

"MARCAO AYRILDI, ORAYA TRANSFER YAPACAĞIZ"

Marcao'nun ayrılmasının ardından stoper bölgesine de takviye yapacaklarını dile getiren Okan Buruk, "Birçok bölgeye transfer yapacağız. Marcao ayrıldı, oraya transfer yapacağız. Ön tarafa, orta sahaya transfer yapacağız. Birçok mevkiye transfer yapmamız gerekiyor. Eksikliklerimizi net bir şekilde görüyoruz. Bu anlamda çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

"EN İYİ OYUNCULARI BURAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sadece transfer yapmak için takviye yapmayacaklarına dikkat çeken Buruk, "Transfer işi kolay bir şey değil. Adam almak için adam almak istemiyoruz. En iyi oyuncuları buraya getirmeye çalışıyoruz. O da biraz zaman alıyor. Burada iyi niyetli çalışıyoruz. En kısa zamanda da bize doğrudan katkı sağlayacak oyuncuları buraya getireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Okan Buruk, ikinci hazırlık kampında oynayacakları maçların daha farklı olacağını ifade etti.