Okan Buruk, Galatasaray tarihine geçmek istiyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında salı günü Manchester United deplasmanına konuk olacak.

Bu karşılaşma Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için de ayrı bir önem taşıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, İngiliz ekibini Old Trafford'da mağlup ederken Galatasaray bunu şu ana dek başaramadı. Buruk, Galatasaray'ın başında Düşler Tiyatrosu'nda galibiyet alan teknik direktör olmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR'DE MAĞLUP ETTİ

Başarılı teknik adam, Manchester United'a yabancı değil. Okan Buruk, Başakşehir döneminde de 2020/2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile karşı karşıya gelmişti.

Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, Manchester United karşısında İstanbul'daki maçı 2-1 kazanmış, İngiltere'de ise 4-1 mağlup olmuştu.