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Spor

Okan Buruk, Galatasaray'da tarihe geçti

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 4-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tarihe geçti. İşte detaylar...

IHA13 Ocak 2023 Cuma 22:33 - Güncelleme:
Okan Buruk, Galatasaray'da tarihe geçti
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçıyla birlikte, Süper Lig'de sarı-kırmızılıların başında üst üste 8 ve üzerinde galibiyet alan 4. teknik direktör oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk tarihe geçti. Buruk'tan önce Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, sarı-kırmızılıların başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi. Okan Buruk, Hatayspor mücadelesiyle birlikte bunu başaran 4. Galatasaray teknik direktörü oldu.

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