Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına oyuncusu İrfan Can Kahveci ile katılan Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Grupta geride kalan iki maçta 1 puan aldıklarını hatırlatan Buruk, "Gruptaki puan durumuna baktığımızda 1 puan topladık ve bundan sonraki maçlar için şansımızı devam ettirmek için özellikle bu maçı kazanmamız gerekiyor. Kazanmak için oynayacağız. Rakibimizin hem Avrupa Ligi'ndeki hem de ligdeki maçlarına baktığımızda her an her şeyi yapabilecek güce sahip bir takım. Özellikle oyun sistemini hiç değiştirmeden her takıma karşı aynı sertlikte aynı dirençte ve aynı oyun anlayışında oynayan bir takım. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Kendi sahamızda kazanıp, grubumuzda yolumuza iddialı bir şekilde devam etmek istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli olacak. Kazanan taraf olmayı istiyoruz." diye konuştu.

Takımdaki sakat oyuncuların durumuyla da ilgili bilgi veren Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Şu anda takımımızda gözüken Aleksic'in sakatlığı devam ediyor. Diğer oyuncularımızla ilgili bugünkü antrenmandan sonra kararlarımızı vereceğiz. Özellikle Epureanu ve Skrtel'i burada zaman zaman onların sağlık durumuna göre değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Epureanu ile konuştuktan sonra onu da bu maçta kullanıp kullanmayacağımıza karar vereceğiz. Diğer oyuncularımızın hepsi oynamaya hazır, elimizdeki en iyi 11 ile çıkacağız. Ülke puanı için çok önemli bir maç. Bu maça önem veriyoruz, kazanmak için elimizdeki en iyi 11 ile sahaya çıkacağız."

İrfan Can Kahveci de maçın öneminin farkında olduklarını belirterek, "Yarın ülkemiz adına çok önemli bir maça çıkacağız. Şu zamana kadar Avrupa'da grup aşamasında galibiyet alan bir takımımız yok. İnşallah yarın ilki başarmak istiyoruz. Rakibimiz kuralar çekildiğinde zayıf bir rakip olarak gözüküyordu. Ama iki maçtan 4 puan aldılar. Mönchengladbach'ı deplasmanda 4-0 yendiler. İnşallah hedefimiz yarın ülkemiz adına ilk galibiyeti almak." şeklinde konuştu.

İrfan Can, Emre Belözoğlu'nun ayrılması ve sorumluluğunun artmasıyla ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Emre ağabey değerli bir oyuncu, çok büyük bir lider. Onun yerine doldurmak biraz zor ama elimden gelini yapmaya çalışıyorum. Milli takımda da olsun orada da Emre ağabeyimiz olmadığı zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kendi performansıma gelince, bu sezon kötü başladık diyebilirim ama iyi toparladık. İyi yolda gidiyoruz. Tam anlamıyla yüzde yüzümü veremediği düşünüyorum ama bazı zamanlar biraz ağrılarım vardı, ağrılarımla da oynamaya devam ettim. İnşallah bundan sonra kendimi her maça yüzde yüz vereceğim."