Okan Buruk: ''Geriye düşmeye alışkın değiliz''

20 Haziran 2020 Cumartesi 00:23 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 00:23

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 28. haftasında 2-1 mağlup ettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Genç hoca, "Şampiyonluk havasına girmek de önemliydi, bugün bunu biraz dahar arttırdık." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un diğer açıklamaları şu şekilde;

"OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM"

"Çok stresli bir karşılaşmaydı. Kazanmak istiyoruz, beraberlik hiçbir şekilde işimize yaramıyor. Ankaragücü ise puan almak, yenmek için elinden geleni yaptı. Çok dirençlilerdi, Mustafa hoca ve ekibini tebrik etmek istiyorum. Erken geriye düştük, penaltı. Bu tür takımlara karşı, hızlı oyunculara sahip takımlara karşı 1-0'dan maçı çevirmek zordur ama baktığımızda maçın bütün bölümlerinde üstün oynadık. 2. golü yiyip, 2-0 geriye de düşebilirdik. Devre arasında oyuncularıma sakin ve sabırlı olmalarını söyledim. Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Liderlik maçıydı, ligin lideri olan bir takımız. Hafta sonu diğer rakiplerimizin maçlarını bekleyeceğiz. Her maç final, 6 maç daha kritik bir dönem var. Kazanmak istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz, sadece buna kenetlendik."

"GERİYE DÜŞMEYE ALIŞKIN DEĞİLİZ"

"Uzun zaman sonra geriye düştük, en son Fenerbahçe maçında düşmüştük. Geriye düşmeye çok alışkın bir takım da değiliz. Bugün baktığımızda 20'ye yakın şut atmışız, birçok gol pozisyonuna girmişiz. Gol sayısı olarak geçen senenin üzerindeyiz. Genel olarak gidişatımız iyi. Hem Türkiye Ligi, hem Avrupa'da ilerleyen bir takımız. Ben oyuncularımdan çok memnunum."

"SAKATLIK DEMBA BA'NIN ÖNÜNE GEÇTİ"

"Demba Ba'nın geçen maçtan bir sakatlığı vardı. Takımın yanında olmak istedi ama çok fazla istediğimiz performansta olmadı, sakatlık oyununun önüne geçti. Robinho da çok hazırdı. Pandemi sonrasında 1 seneki en hazır halinde, çok çalışıyor. Yaşları yüksek ama hem çalışma tempoları, hem profesyonellikleri olarak bizi çok mutlu ediyorlar. Robinho da kendini hazırlayan bir oyuncu, hepsiyle çalışmaktan çok mutluyum."

"HAVAYA GİRMEK ÖNEMLİYDİ"

"Galatasaray maçı çok önemli. Şu an itibariyle Galatasaray'ın 9 puan önündeyiz, kazanırsa 6 puanla karşımıza çıkacaklar. 4 takımın şampiyonluk yarışında olacağını ve Başakşehir - Galatasaray, Galatasaray - Trabzon maçlarından sonra tablo net ortaya çıkar. Skrtel cezalı. Onun dışında inşallah tam kadro maça hazırlanıp, şampiyonluk yarışında yine galibiyet almak istiyoruz. Şampiyonluk havasına girmek de önemliydi, bugün bunu biraz daha arttırdık."