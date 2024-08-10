Geçen sezon başında Galatasaray'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye tarihi bir transfer çalımı atarak kadrosuna katmasına karşın beklediği performansı alamadığı Wilfried Zaha ile ayrılık vakti geldi çattı... Premier Lig'den Crystal Palace ve Leicester City'nin kiralamak istediği Fildişi Sahilli yıldız futbolcu, Hatay maçının kadrosunda yer almadı.

İngiliz basınından GOAL'ün haberine göre Premier Lig ekibi, sarı kırmızılıların Zaha için istediği yaklaşık 11 milyon euroluk kiralama bedelini ödemeye hazır. Yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk da, "Wilfried'in transfer görüşmeleri var. Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Riske etmek istemedik" sözleriyle oyuncusunun transferini doğruladı.