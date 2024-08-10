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Spor

Okan Buruk görüşmeleri doğruladı! Wilfried Zaha yeniden Ada yolcusu

Bu sezon Galatasaray'ın kadro planlamasında yer almayan Wilfried Zaha dün akşam oynanan Hatayspor maçının kadrosunda da yer almadı. Sarı kırmızlıların teknik direktörü Okan Buruk yaptığı açıklama ile Fildişili oyuncunun transfer görüşmeleri yaptığını doğruladı. İşte detaylar...

Akşam10 Ağustos 2024 Cumartesi 09:27 - Güncelleme:
Okan Buruk görüşmeleri doğruladı! Wilfried Zaha yeniden Ada yolcusu
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Geçen sezon başında Galatasaray'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye tarihi bir transfer çalımı atarak kadrosuna katmasına karşın beklediği performansı alamadığı Wilfried Zaha ile ayrılık vakti geldi çattı... Premier Lig'den Crystal Palace ve Leicester City'nin kiralamak istediği Fildişi Sahilli yıldız futbolcu, Hatay maçının kadrosunda yer almadı.

İngiliz basınından GOAL'ün haberine göre Premier Lig ekibi, sarı kırmızılıların Zaha için istediği yaklaşık 11 milyon euroluk kiralama bedelini ödemeye hazır. Yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk da, "Wilfried'in transfer görüşmeleri var. Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Riske etmek istemedik" sözleriyle oyuncusunun transferini doğruladı.

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