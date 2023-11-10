Okan Buruk gücünü ve iddiasını gösterdi

Okan Buruk ve kurmayları, Şampiyonlar Ligi'nde taktik ve planlama gücünü gösterirken yaşanan süreç de takımı daha da kenetledi.

MORALLER YERİNDE

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki Bayern Münih maçını kaybeden G.Saray'da buna rağmen moraller yerinde... İşte sarı-kırmızılı kulüpte bu süreçte yaşananlar:

GÜCÜNÜ VE İDDİASINI GÖSTERDİ

Bayern Münih'e karşı hem İstanbul'da hem Almanya'da üstün oyun sergileyen Galatasaray, Avrupa arenasında gücünü ve de iddiasını gösterdi.

TEN HAG MAT, TUCHEL ZORDA

Okan Buruk, hücum ağırlıklı oyun felsefesinden Şampiyonlar Ligi'nde geri adım atmadı, Erik Ten Hag'ı mat ederken Tuchel'i zor duruma soktu

FEDAKARLIKLAR

Muslera ve Icardi sakatlıklarına rağmen fedakârlık yaparak takımı bir an olsun yalnız bırakmadı.

ANGELINO SINIFI GEÇTİ

Tartışılan transfer Angelino, Almanya'da Bayern Münih maçındaki futboluyla sınıfı geçip olumlu sinyal verdi.

BAKAMBU GOLLE TANIŞTI

Icardi'nin yedeği Bakambu golle tanıştı ve hocası Okan Buruk'a alternatif olacağını kanıtladı.

BOEY'DEN YİNE ETKİLİ PERFORMANS

Boey, futboluyla Avrupa'daki piyasasını yükseltmeye devam etti.