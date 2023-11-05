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Spor

Okan Buruk, Hakim Ziyech için kararını verdi

Kasımpaşa ile oynanan maçta ilk 11'de yer alan Hakim Ziyech için teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. Deneyimli çalıştırıcı, Ziyech'in performansını arttıracak formülü uygulayacak.

Akşam5 Kasım 2023 Pazar 12:03 - Güncelleme:
Okan Buruk, Hakim Ziyech için kararını verdi
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Galatasaray'da Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk 11'deki yerine kavuşan Hakim Ziyech, Okan Buruk'un maç öncesindeki planında vurguladığı gibi ikinci yarının ortalarında kenara gelirken, kısa sürede formasını garantiledi.

BURUK KARARINI VERDİ

Aslan'ın hocası, yıldız futbolcuyu bundan sonra da ilk 11'de oynatıp, sahada kalma süresini artırmayı hedefliyor. Ziyech'in istikrarı yakaladıkça da Ajax ve Chelsea günlerindeki olağanüstü futbolunu Galatasaray formasıyla sahaya yansıtacağı tahmin ediliyor.

Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 6 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 295 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Faslı yıldız, 1 gol ve 1 asistle skora etki edebildi.

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