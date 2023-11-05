Okan Buruk, Hakim Ziyech için kararını verdi

Galatasaray'da Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk 11'deki yerine kavuşan Hakim Ziyech, Okan Buruk'un maç öncesindeki planında vurguladığı gibi ikinci yarının ortalarında kenara gelirken, kısa sürede formasını garantiledi.

BURUK KARARINI VERDİ

Aslan'ın hocası, yıldız futbolcuyu bundan sonra da ilk 11'de oynatıp, sahada kalma süresini artırmayı hedefliyor. Ziyech'in istikrarı yakaladıkça da Ajax ve Chelsea günlerindeki olağanüstü futbolunu Galatasaray formasıyla sahaya yansıtacağı tahmin ediliyor.

Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 6 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 295 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Faslı yıldız, 1 gol ve 1 asistle skora etki edebildi.