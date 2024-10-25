Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rahatsızlanması sonucu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Sarı-kırmızılı yönetimden alınan bilgiye, Buruk'un apandisit şüphesiyle kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.