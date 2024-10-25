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Spor

Okan Buruk hastaneye kaldırıldı! Galatasaray'da son dakika gelişmesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisit şüphesiyle kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

DHA25 Ekim 2024 Cuma 16:09 - Güncelleme:
Okan Buruk hastaneye kaldırıldı! Galatasaray'da son dakika gelişmesi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rahatsızlanması sonucu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Sarı-kırmızılı yönetimden alınan bilgiye, Buruk'un apandisit şüphesiyle kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.

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