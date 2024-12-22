Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, maç sonunda şunları söyledi:

"Bizim için önemli olan göze hoş gelen bir futbol oynamak. Pozisyon da veriyoruz ama attığımız gol sayısında neredeyse ortalama 3'e yaklaştık. Genel olarak insanların zevk aldığı bir oyun ortaya koyuyoruz. Bence bizim için güzel bir sene geçiyor. Şimdi oyuncularımızın 1 haftalık dinlenme süreci olacak. Aradan sonra aynı ciddiyet ve aynı konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor."

"Şampiyon olmak için biz bu maçları kazanıyoruz. Buradaki ana hedef şampiyon olabilmek. Öncelikle oyuncularımın çok önemli rolü var. Ben 2.5 senedir buradayım, çok karakterli ve düzgün isimler. Genç bir takım arkadaşları maçtan önce bir yakınını kaybetti. Atılan gollerden sonra ona gelerek destek verdiler. Bu aslında takım içerisindeki aidiyeti gösteriyor."

"Geçen hafta ki 4. gol sonrası yaşanan sevinç, bir takım için ideal senaryolardan. Birlikteliği ortaya koyuyor. Oyuncularımızın bunda çok büyük bir payı var. Biz yolumuza devam edeceğiz. En başta da büyük Galatasaray taraftarı her zaman yanımızda. Bizi her zaman destekliyorlar. Havaalında ve otelin önünde bizi karşıladılar. Bu bizim için çok değerli. Bu tabi ki benim için manevi olarak en büyük mutluluk."

"HAYALİM, GALATASARAY'IN AVRUPA'DA KUPA KAZANMASI"

Okan Buruk, "Bireysel olarak Avrupa hayalinizin olduğu biliniyor, siz ne dersiniz?" sorusuna da şöyle cevap verdi:

Avrupa hayalim, bu sene Galatasaray'ın Avrupa kupasını kazanması. Bizim için bir yol da orada var. Avrupa Ligi'nde Galatasaray takımının tekrar final oynaması hayalini yaşıyoruz. Bu yolda da kazandıkça rekorlar kırıyoruz. Bu motivasyonla devam etmemiz gerekiyor. Puan farkının hiç olmamışçasına aynı konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Bugünkü maçı objektif olarak değerlendirince Kayserispor'un çok etkili oynadığını söyleyebiliriz. Topa sahip oldular, pozisyonlara girdiler... O yüzden hem Sinan hocanın hem de oyuncularını hakkını vermek lazım. Hem bizim maçta hem de Fenerbahçe maçında iyi bir oyun ortaya koydular.