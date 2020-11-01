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Spor

Okan Buruk: Haydi Mert bu sene ilk penaltını kurtar dedim

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, İttifak Holding Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

01 Kasım 2020 Pazar 20:23 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 20:23
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Galibiyetle ilgili konuşan Okan Buruk "Mert Günok'un kurtardığı penaltı çok kritikti. İçimden 'Haydi Mert bu sene ilk penaltını kurtar dedim.' ve kurtardı. Önemli bir galibiyet aldık. Enzo Crivelli'nin sakatlığı bizi üzdü ama gelecek oyuncularımız var. Manchester United'a hazır olmak durumundayız." dedi.

Sakatlanan Enzo Crivelli hakkında konuşan Okan Buruk "Enzo Crivelli'nin durumu pazartesi günü net belli olur ama 2-3 hafta oynayamayacak gibi görünüyor. Büyük ihtimalle milli aradan sonra döner." diye konuştu.

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