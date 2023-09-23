Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Başarılı teknik adam, "Zor bir deplasmanda kazandık. Kendi adımıza, kendi oyunumuzu oynamak istedik. Daha dikine bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne geçtik, daha farklı olabilirdi. Maçın genelinde üstündük. Şanssız bir gol yedik, oyuncu değiştiremedik. Ziyech çıkarken, Zaha'yı oyuna alıyorduk. Parmağında yüzük varmış, hemen giremedi. Kerem de kendi bölgesine gelirken, golü yedik. Abdülkerim Bardakçı solda iyi oynadı. Hakim Ziyech 10 numarada çok iyi oynadı. 3 puanın yanı sıra bunu da gördük. Kaan Ayhan da girdikten sonra Davinson Sanchez ile iyi 2'li oldu." değerlendirmesini yaptı.

"YİNE LİDER BİZİZ"

"Yine lider durumdayız." diyerek sözlerini sürdüren Buruk, "Stadımız doluyor. İnanılmaz ilgi var. Taraftar mutlu, ben de mutluyum. Kulüp transferler için çok fedakarlık yapıyor. Hep beraber kurduk, saha kısmı bana ait. Ben de en iyisini yapmaya, bütün oyuncuları hazır hale getirmeye çalışıyorum." dedi.

"BİR SENEDEN BAMBAŞKA YERDEYİZ"

Okan Buruk, "Transfer dönemizi uzun ve zor geçiyor. Bir taraftan yarışıyoruz. Galatasaray iyi ve güçlü gidiyor. Kazanmaya devam edeceğiz. Sokakta, her yerde insanlar mutlu. Mauro Icardi sembol oldu. Bunları görünce, bir senede Galatasaray'ın bambaşka yere geldiğini görüyoruz. Ben de işin başındaki insan olarak çok mutluyum." ifadelerini kullandı.