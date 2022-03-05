Okan Buruk için harekete geçtiler! ''Hemen yarın...''

Star Gazetesi 5 Mart 2022 Cumartesi 23:10 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 23:15

Okan Buruk ismi Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından tekrar gündeme geldi. Alınan mağlubiyetin ardından sosyal medyada binlerce sarı-kırmızılı taraftar Okan Buruk için pek çok paylaşımda bulundu.

TARAFTAR, OKAN BURUK'U İSTEDİ

Galatasaray, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar teknik direktör Domenec Torrent ve yönetime tepki gösterirken, takımın başına Okan Buruk'un getirilmesini istedi.

BAŞKAN BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde Okan Buruk için, "Okan Buruk'la ilgili herhangi bir demecim olmadı. Torrent teknik direktörümüzdü, spekülasyon yapıldı. Bir oyuncu ya da teknik direktörle ilgili bizim ilgimiz olduğu söyleniyor ama biz açıklamamışız. Böyle bir düşünce olmadı, değişiklik düşüncemiz de olmadı. Okan Buruk'la ilgili de telaffuzum olmadı. Okan Hoca da zor bir dönemden geçiyor, oğlu zor bir hastalıkla uğraşıyor. Oğlu koyu bir Galatasaraylı ve bu konuyu fazla deşmemek lazım." ifadelerini kullanmıştı.

OKAN BURUK'UN KARNESİ

Okan Buruk, geçmişte Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de teknik direktörlük yaptı.

48 yaşındaki teknik adam, 2017-2018'de Akhisar Belediyespor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırırken, 2019-2020 sezonunda görev aldığı Başakşehir'de ise Süper Lig şampiyonluğu kazanma başarısını göstermişti.

Taraftarların Okan Buruk paylaşımlarından bazıları: