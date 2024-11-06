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Spor

Okan Buruk için tarihi gece! Yarın rekor için sahaya çıkacak

Galatasaray, yarın sahasında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk yarın sahadan 3 puanla ayrılması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olarak tarihe geçecek. İşte detaylar...

6 Kasım 2024 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Okan Buruk için tarihi gece! Yarın rekor için sahaya çıkacak
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın akşam İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek.

Galatasaray'ın sahadan 3 puanla ayrılması durumunda teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.

İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında "Kupa 2"de 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyor.

Buruk, bir galibiyet daha yaşaması durumunda tek başına zirvenin sahibi olacak.

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