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Spor

Okan Buruk ilk derbisinden zaferle ayrıldı

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kariyerindeki ilk derbiden galibiyetle ayrıldı.

AA5 Kasım 2022 Cumartesi 22:25 - Güncelleme:
Okan Buruk ilk derbisinden zaferle ayrıldı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbiden zaferle ayrıldı.

Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk, teknik direktör olarak ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Sarı-kırmızılı takım, Buruk yönetimindeki ilk derbiyi galibiyetle tamamladı.

Okan Buruk, ayrıca Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş karşısında ligde ilk kez galibiyet gördü.

Galatasaray'da futbolcular Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Mauro Icardi, Milot Rashica, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Emmin Bayram da Süper Lig'deki ilk derbilerinde galibiyet sevinci yaşadı.

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