Okan Buruk: İnanılmaz goller kaçtı

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Ofspor maçı sonrası konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"İNANILMAZ MÜCADE ETTİLER"

"Ofspor'u tebrik ediyorum. İnanılmaz bir mücadele verdiler. Türkiye Kupası'nın en büyük zevklerinden biri de bu. 3. Lig takımı Galatasaray'a karşı inanılmaz mücadele verdiler, öne geçtiler, oyunun sonuna kadar mücadele ettiler."

"ÇOK GOL KAÇIRDIK"

"Çok gol kaçırdık. İnanılmaz goller kaçtı. Rakip de kalenin önüne dizildi. Vurduk döndü, vurduk döndü, bir yerde top kaleye girecekti, sonlarda girdi. Oyuncularım maç boyunca çok isteklilerdi. Oyunun tüm bölümünde konsantreydiler. Önemli olan, değerli olan bu maçtan alacağız."

"BİZİM İÇİN FAYDALI OLDU"

"Hafta içi maçları oynamayan takımız. Bu tür maçlar bizim için faydalı olur. Bazı oyuncularım, oynamadıkları maçların hırsını çıkardılar. Açlıklarını gösterdiler. Oyun olarak birçok şeyi iyi yaptık."

"SONUCU GETİREMEDİK"

"Konsantrasyon ve mücadele iyiydi. Bir tek sonucu getiremedik. Çarptı girmedi, birçok şey oldu ama en sonunda girdi ve maçı kazandık."

"YUKARIYA DOĞRU GİDİYORUZ"

"Duygusal olarak yaşadıklarınız, anılarınız, oradaki resimleriniz benim için önemli. Bir yandan da ligin 2 ve 3. sırasındaki takımlar. İki takım da kazanmak isteyecek. Biz takım olarak son 2 haftadır yukarıya doğru gidiyoruz. Hedefimiz 3'te 3'tü, üçüncü maçımıza çıkacağız."

BAŞAKŞEHİR MAÇI AÇIKLAMASI

"Başakşehir maçı zor olacak. Oyun güçleri var. Sabırlı oynuyorlar. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Burada önemli olan oyuncu kalitemizi, performansımızı artırdığımızda net bir oyun ortaya çıkıyor. Pozisyona giren bir takımız. Daha çok gol atmak istiyoruz. Başakşehir maçı çok zor olacak. İki takım da Dünya Kupası'na kazanarak gitmek isteyecektir. İnşallah kazanırız."