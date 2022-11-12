Okan Buruk: İnşallah daha büyük başarılar olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşısında alınan 7-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

İşte genç teknik adamın sözleri:

"FENERBAHÇE, PUAN FARKI..."

"Başakşehir bu ligin zor takımlarından biri. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çabalıyoruz. Galatasaray pozisyona giriyor, bunları ne zaman atacak deniyordu. Allah'a şükür bu maçta golleri bulduk. Fenerbahçe'nin de kaybetmesiyle puan farkı da azaldı."

"EN İYİ ŞEKİLDE DÖNMEK İSTİYORUZ"

"Şimdi Dünya Kupası arasına giriyoruz. 5 oyuncumuz kupada yer alacak. Dünya Kupası'na en çok futbolu yollayacak takımız. Oyuncuları da kupaya yolcu ettik. Bu arayı en iyi şekilde kullanıp lige dönmek istiyoruz."

"BUGÜN ÇOK ETKİLİYDİ"

"Kerem bugün çok etkiliydi. Kendisi geçen sene bu oyunu bize gösterdi. Yine bu oyunu çıkarttı. Bu yönden ok mutluyum."

ICARDI SÖZLERİ

"Mauro Icardi'nin gol atması ve verdiği paslar... Maçın sonunda bile hücum pres yaptı. Takım savunmasına, Mertens ile katkısı çok faydalıydı. Gol attıkça, rahatladıkça, çok iyi oyun ortaya çıktı."

"BİZE GÜVENMELERİNİ SÖYLEDİK"

"Galatasaray taraftarına bize güvenmelerini söyledik. Bunun karşılığını verdik, çok sevinçliyim. Eleştiriler olacak. Ama hep takıma güvendiğimi söyledim. İnşallah daha büyük başarılar olacak. Araya mutlu girdik, inşallah devamını getiririz."