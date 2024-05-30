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Spor

Okan Buruk: İnşallah seneye tekrar iyiler kazanacak

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında, 'Sonunda iyiler kazandı. İnşallah seneye tekrar kazanacak.' ifadelerini kullandı.

30 Mayıs 2024 Perşembe 22:02 - Güncelleme:
Okan Buruk: İnşallah seneye tekrar iyiler kazanacak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında konuştu.

Okan Buruk şampiyonlukla ilgili, "Bu sezon yaşadığımız şampiyonlukta hepimizin çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Bizler sahada, taraftarlar dışarıda... başkanımız ve yönetim kurulumuz bu güzel ortamı yarattı bize. Sizlerle birlikte olduk. Aynı duyguları paylaştık.' dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli antrenör, "Sonunda iyiler kazandı. İnşallah seneye tekrar kazanacak." ifadelerini kullandı.

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