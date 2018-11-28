Okan Buruk isyan etti! 'Gündem oluşturmak için büyük takım olmanız gerekiyor'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine bakılarak verilen kararlara ilişkin "Rizespor'un, hakkımızın açık şekilde yenmesini içime sindiremiyorum." dedi.

Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanında alınan bir puana olumlu bakmak gerektiğini belirtti.

Buruk, içinde bulundukları durumda bir puanın değerli olduğuna dikkati çekerek, "Bu hafta MKE Ankaragücü karşısında alacağımız üç puan ile 12 puana yükselebilirsek Sivasspor deplasmanındaki puanın değerini daha iyi anlayacağız. Taraftarın, hepimizin beklentisi var. Bu hafta bizim için çok değerli. Kendi sahamızda oynayacağımız maçta seyirci desteğine çok ihtiyacımız var. MKE Ankaragücü maçını bir futbol gecesine çevirmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp üç puanı almak için istekliyiz." diye konuştu.

VAR sisteminin son haftalarda sıkça tartışıldığına dikkati çeken Buruk, "Rakip sahası içerisindeki müdahalede eli ve yapılan faulü benim oğlum görüyorsa, Ümit Öztürk'ün VAR'a gidip görememesi bizi üzüyor. Geçen hafta Başakşehir maçında bir metre ofsayt olmayan penaltı pozisyonu, ofsayt olarak kesilerek devam etti. Bu hakemlerle ilgili de bir değerlendirme ve yaptırım olmadı. Halil Umut Meler başarılı gürüldü ki Trabzonspor Fenerbahçe maçını yönetti. Çaykur Rizespor hakkında gündem oluşmuyor. Gündem oluşturmak için büyük takım olmanız gerekiyor. Biz kendi içimizde büyük camia olduğumuza inanıyoruz. Rizespor'un, hakkımızın açık şekilde yenmesini içimize sindiremiyorum. Maç gecesi uyuyamayan benim gibi çok Rizeli olmuştur." ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor maçında yedikleri gole ilişkin değerlendirmede bulunan Buruk, golün verilmesinin Türk hakemliği için aleyhte bir durum olduğunu savunarak şunları söyledi:

"MHK'nin iyi niyetle yapmaya çalıştığı şeylere verdiği zararlar var. Nasıl taraftar, futbolcu teknik adam ceza alıyorsa hakemlerin, Ümit Öztürk'ün de ceza almasını bekliyorum. Bizim bu yönde beklentimiz var. Belki maç yine berabere biter veya biz yenilebilirdik. Ekrana gidip bu kararı veriyorsanız düşündürücü. VAR sistemi adalet getirecek. Görüntüler net geliyor. Görüntüyü yorumlamak bir iş. Ümit Öztürk'ün eli ve faulü görmemesi Türk futbolu adına düşündürücü. Başakşehir maçı, Beşiktaş maçında yaşananlar, Konyaspor maçında penaltı ortada... Göztepe maçında gol öncesi verilmeyen faul düşündürücü. Belki 5-6 puan yukarıda olup psikolojik açıdan daha rahat olabilirdik."

Hakemleri etkilemek için konuşmadığının altını çizen Buruk, "Adalet iki takım için nasıl işliyorsa öyle uygulansın. Bu hafta Ankaragücü ile oynayacağız. Ne Ankaragücü ne Rizespor zarar görsün. VAR'dan sonra Türk hakemlerinin işleri kolaylaştı. Sadece doğru yönetecekler. Kulübeden biz net olarak görüyoruz. Kulübeden dar bir açıdan göz ucuyla bakınca ben pozisyonu okuyabiliyorsam bir hakemin okuyamaması düşündürücü. MHK ve TFF'nin iyi niyetli olduğunu biliyoruz. Daha dikkatli olunması gerekiyor." şeklinde konuştu.

- "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Bu haftaki rakipleri MKE Ankaragücü'nün çok kaliteli bir ekip olduğunu belirten Buruk, "Hücum hattında hızlı kaleye çabuk giden oyunculara sahipler. İyi ve tecrübeli bir kadro. Oyunu dengeli oynamak gerekiyor. Kendi sahamızda seyircimiz ile birlikte kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Deplasmanda etkili ve hızlı oynayan bir ekibe karşı dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Takım olarak eksikleri gördüklerine dikkati çeken Buruk, şunları kaydetti:

"Doğru tespit edip takıma katkı sağlayacak çalışmalar içerisindeyiz. Kadrodaki oyuncuların performansını artırmalıyız. Rekabeti artırmalıyız. Bazı bölgeler 1-2 oyuncuya kalınca rahat olduklarını görüyoruz. Hem eksiklerimizi tamamlamak hem de rekabeti artırmak için mutlaka iyi takviye yapmalıyız. Takımlar arasında fark fazla açılmadı. İki maç kazanınca 15 puan ile diğer bütün takımları yakalama şansımız var. Bizim amacımız ilk yarıyı en iyi puanla kayıpsız tamamlamak. Üstteki grubun içerisinde tutabilecek bir puan alabilirsek bizim için çok önemli olacak." Okan Buruk, transfer ihtiyacının açıkça görüldüğünü, kulüp başkanı Hasan Kartal ile transferde hemfikir olduklarını vurgulayarak, devre arası takviyeleri için camianın endişe duymamasını istedi.