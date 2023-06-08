Okan Buruk: Kafamda düşündüğümü yaşadım

'Okan Buruk: "Tatlı bir yorgunluk. Mutluluktan, eğlenceden dinlenmeye geçen, ama aranızda kafanızda hem geçmişi yaşadığınız hem bir sonraki sezonu yaşadığınız dönem. Biliyorsunuz transfer başladı sezon biter bitmez. Bir yandan da kadroda onu nasıl tutacağız, kim gelecek, kim gidecek... Hocaların işi zor, futbolcuların işi gibi değil. Teknik adamlıkta mesai hem daha fazla, hem tatiliniz az"

'Oyuncu olarak yaşamak başka, teknik adam olarak yaşamak başka. Teknik adamlıkta biraz daha gurur duyuyorsunuz. Kendi eseriniz gibi. Kötü gittiğinde sizler biliyorlar ya, iyi gidince siz kendinizden biliyorsunuz. İyide çok fazla paylaşan olur, ama kötü gidişte hep teknik direktörler suçludur. İyi gittiğinde de daha gururlu oluyorsunuz. Tabii ki benim eserim değil, o takımı oluşturan, o takımın başında olan, yöneten en sorumlu benim. Aslında birçok kişi bunu yapıyoruz. Ali Yiğit de dahil. (Gülerek)'

'Başkanımız, yöneticilerimiz, Erden Bey çok önemli bir rol aldı. Bütün vaktini bize ayırdı. Birçok yanımız var. Kendiniz en başta olduğu için gurur duyuyorsunuz. Sizi sahiplenen, destek olan taraftarlar var. En çok sevindiğim de, onlara karşı yüzünüz kara çıkmıyor. Onların mutluluğunu görüyorsunuz. Bunların hepsi çok değerli, özel. Onların da çok büyük payı olduğunu biliyorsunuz. Onlara karşı verilen sözleri tutmanız, bir yandan da bunun gururu var. Asıl tarif edilemeyen şey o olabilir.'

'Ben hep ümitliydim. Antalya maçı başladık, son dakikada kazandık. Ondan sonra Giresunspor mağlubiyeti. Biz kadromuzu çok geç tamamladık. Icardi'nin ilk 11 oynadığı maç Kayserispor maçı, ikinci maç Alanyaspor maçı. Alanyaspor maçını kırılma olarak gösterebilirim. Oyun olarak Alanya maçı, maça başlangıcımız oyunu domine etmemiz, 2 gol attık sonra yanlış bir kırmızı kart, 2-2 bitti. Üzüldük, kızdık, sinirlendik, hakeme tepki gösterdik. Ama oyun olarak benim içimi çok rahat ettirdi o maç. Tamam dedim. 10 kişiyken bile belli dakikalarda çok iyi oynadık. Bundan sonra biz bu oyunu oturttuk dedim. Biz o maçtan sonra 14 galibiyet aldık. Kafamda düşündüğümü yaşadım.'